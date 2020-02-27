Haberler » Güncel » Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem - Haber

Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

27.02.2020 17:02 | Son Güncelleme: 27.02.2020 17:08Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem
'de, 'nın ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de, Marmaris'in 176,23 kilometre açıklarında saat 15.20'de 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
, yaklaşık 10,85 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, AA muhabirine, depremin ilçeye 176 kilometre uzaklıkta gerçekleştiğini belirterek, "Marmaris açıklarında olduğu kaydedilen deprem ilçemizde hissedilmedi. İlçemizde herhangi olumsuzluk, can ve mal kaybı yoktur." dedi.

Marmaris, Akdeniz, Deprem, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:36  Düşündüren sözler! Anlamlı sözler neler? Düşündüren, anlamlı ve felsefi sözler nelerdir?
15:19  Şirin Payzın kimdir? Şirin Payzın nereli ve kaç yaşında? Şirin Payzın ne iş yapıyor?
14:14  Afrika örgüsü nedir? Afrika örgüsü saç nasıl yapılır? Afrika örgüsü fiyatları ne kadar?
14:11  Şaibe nasıl yazılır? TDK'ya göre şaibe mi, şayibe mi? Şaibe ne demek?
13:46  Çaycı Hüseyin Alparslan Özmol kimdir? Alparslan Özmol kaç yaşında, nereli?
27.02.2020 18:19:10