Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.05'te Girit Adası'nın güneydoğusu açıklarında 4,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

7 KİLOMETRE DERİNLİKTE OLDU

Depremin deniz yüzeyinin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği tespit edildi.

BALIKESİR'DE KORKUTAN DEPREM

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Deprem İstanbul, İzmir, Manisa, Tekirdağ ve Bursa'da da hissedildi. Balıkesir'de meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından biri 4,3 ve biri 4,0 olmak üzere iki deprem daha meydana geldi.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar sokaklara çıkmıştı. Panik yaşayarak evlerinden ve iş yerlerinden çıkan vatandaşlar, cep telefonlarıyla yakınlarını aramıştı.