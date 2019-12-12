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Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem oldu

Balıkesir'deki 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye sallanmaya devam ediyor. Saat 06.05'te Girit Adası açıklarında 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

12.12.2019 07:20 | Son Güncelleme: 12.12.2019 08:39

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.05'te Girit Adası'nın güneydoğusu açıklarında 4,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

7 KİLOMETRE DERİNLİKTE OLDU

Depremin deniz yüzeyinin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği tespit edildi.

BALIKESİR'DE KORKUTAN DEPREM

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Deprem İstanbul, İzmir, Manisa, Tekirdağ ve Bursa'da da hissedildi. Balıkesir'de meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından biri 4,3 ve biri 4,0 olmak üzere iki deprem daha meydana geldi.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar sokaklara çıkmıştı. Panik yaşayarak evlerinden ve iş yerlerinden çıkan vatandaşlar, cep telefonlarıyla yakınlarını aramıştı.

4.6 büyüklüğündeki deprem Balıkesir4.6 büyüklüğündeki deprem Balıkesir'i sokağa döktü

MarmaraMarmara'da peş peşe depremler! İstanbul'da da hissedildi

Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem oldu

Deprem, AFAD, Güncel

Kaynak: AA


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