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Akdeniz'de asfalt çalışmaları sürüyor

Akdeniz Belediyesi, korona virüs salgınıyla mücadele çalışmalarının yanı sıra rutin belediyecilik hizmetlerine de devam ediyor.

16.04.2020 16:53 | Son Güncelleme: 16.04.2020 16:53
Akdeniz'de asfalt çalışmaları sürüyor
Akdeniz Belediyesi, korona virüs salgınıyla mücadele çalışmalarının yanı sıra rutin belediyecilik hizmetlerine de devam ediyor. Bu çerçevede, Abdullah Şahutoğlu Mahallesi sokakları ekipler tarafından asfaltlandı.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye bir yandan korona virüs salgınının önlenmesi için yoğun bir mücadele verirken, öte yandan ilçe sınırlarındaki bazı mahallelerin acil ihtiyaç duyduğu asfalt kaplama gibi asli hizmetleri de yerine getirerek, vatandaşların yaşadığı mağduriyetleri ortadan kaldırıyor. Bu kapsamda, Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak'ın talimatı üzerine Karacailyas Abdullah Şahutoğlu Mahallesinde, aciliyet teşkil eden bölgelere Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edilerek, birçok sokak baştan sona asfaltla kaplandı.

Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Başkan Gültak, ülke olarak çok zorlu günlerden geçildiğini ve belediye bünyesinde farklı birimlerden 150 kişilik mobil ekip kurarak, korona virüs salgını ile ilçe genelinde yoğun mücadele ettiklerini söyledi. Bu zorlu süreçte ilçe sakini vatandaşların acil ihtiyaç duyduğu belediyecilik hizmetlerini de yerine getirdiklerini kaydeden Gültak, bu amaçla Abdullah Şahutoğlu Mahallesinin sokaklarında asfaltlama çalışması yapıldığını, bölgede yaşayan vatandaşların yaşadığı sıkıntıları ortadan kaldırdıklarını belirtti.

Gültak, bir taraftan korona virüs salgını ile topyekun mücadele verirken, öte yandan kentsel yaşam konforunu yükseltecek, kent sakinlerinin gündelik hayatını kolaylaştıracak asli belediyecilik hizmetlerini de olabildiğince yerine getireceklerini ifade etti. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Akdeniz, Güncel
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