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Akdeniz'de Çukurova'nın Kadınları Karma Resim Sergisi açıldı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, kadınlarca hazırlanan "Çukurova'nın Kadınları" Karma Resim Sergisi açıldı.

25.02.2020 14:00 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:00Akdeniz'de Çukurova'nın Kadınları Karma Resim Sergisi açıldı
Mersin'in ilçesinde, kadınlarca hazırlanan " 'nın Kadınları" Karma Resim Sergisi açıldı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesince, Tarsus ilçesinde Ahmet Bağ ve Cumali Balcı Resim Atölyesinde kurs gören 15 kadının yağlı boya, sulu boya, akrilik, kara kalem ve reprodüksiyon teknikleriyle yaptığı 92 eser sergilendi.
Belediyeye ait Eski Gülnar Oteli Sergi Salonu'ndaki serginin 15 Mart'a kadar açık kalacağı bildirildi.
Serginin açılışına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in eşi Meral Seçer, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi bünyesinde kadın ve çocuk odaklı gönüllülük çalışması yürüttüklerini, bu çalışmalarla daha fazla kadına ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Çukurova, Akdeniz, Güncel

Kaynak: AA

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