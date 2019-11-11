Haberler » genel » Akdeniz'de dev tatbikat Marmaris'te başladı - Haber

Akdeniz'de dev tatbikat Marmaris'te başladı

- Akdeniz'de dev tatbikat Marmaris'te başladı Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı'na 15 ülke katılıyorMUĞLA - Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sevk ve idaresinde düzenlenen "Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı" Marmaris'te başladı.

11.11.2019 11:48 | Son Güncelleme: 11.11.2019 11:49
- 'de dev tatbikat 'te başladı
Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı'na 15 ülke katılıyor
MUĞLA - Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sevk ve idaresinde düzenlenen "Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı" Marmaris'te başladı. Tatbikat, 15 ülkeden 47 gemi ve 4 bin 700 personelin katılımıyla gerçekleştiriliyor.
Türkiye'nin ev sahipliğinde, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sevk ve idaresinde düzenlenen "Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı" 15 ülkeden 47 gemi ve 4 bin 700 personelin katılımıyla gerçekleştiriliyor.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığının planladığı iki yılda bir yapılan ve bu yıl 22. kez gerçekleştirilen tatbikatın ikinci safhası, savaş gemilerinin Marmaris'teki Aksaz Deniz Üssü'nden ayrılmasıyla başladı.
Tatbikatı görüntüleyecek basın mensupları da Aksaz Deniz Üssü'nde bulunan, Türkiye'de inşa edilen ve dünyanın en büyük amfibi çıkarma gemilerinden TCG Sancaktar'da yer aldı.
Dost ve müttefik ülkelerin katılımıyla çok uluslu icra edilen "Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı" ile dost ve müttefik ülkeler arasındaki karşılıklı çalışabilirliği geliştirmek ve NATO'ya deklare edilmiş Türk Yüksek Hazırlık Seviyeli Deniz Kuvveti Karargahının eğitilmesi amaçlanıyor.
Tatbikatın ikinci günü asimetrik tehdit altında liman çıkış eğitimi ile başladı. Limandan çıkış yapan gemiler, denizden, havadan ve karadan yöneltilebilecek muhtemel ve ani gelişen sinsi taarruz, sabotaj ve terörist eylemlere karşı birliğin güvenlik seviyesini en yüksek hazırlık durumuna aldı.
Akdeniz'de dev tatbikat Marmaris'te başladı

Doğu Akdeniz, Marmaris, Akdeniz, Genel

Kaynak: İHA


Son Dakika genel Haberleri
12:42 Kocası tarafından öldürülen Hafize Kurban için adalet istediler
12:35 Lüks rezidansların arasında yetişen sebzeler, dakikalar içinde kebapçının sofrasında
12:10 Baklavacılara ucuz tepsi şoku
11:56 İzmit Körfezi, 'kuş cenneti' haline geldi
11:53 Suyun içinde ürettiği marulları 12 ay satıyor
11:16 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk fidanı dikerek "Geleceğe Nefes" etkinliğini başlattı! 11 milyon fidan toprakla buluşacak
12:04 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nun 'Temel atmama töreni'ne sert çıktı: Şu gaflete bakın
10:29 Son dakika: AK Partili Kandemir duyurdu: Önümüzdeki günlerde istifalar olacak
11:11 Son dakika: İçişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD'li DEAŞ'lı terörist Türkiye'den sınır dışı edildi
11.11.2019 12:46:02