Akdeniz'de Fırtına Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü
, yarın Akdeniz
açıklarında ve Orta Akdeniz'de fırtına beklendiğini belirterek vatandaşları uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Rüzgarın yarın Akdeniz'in açıkları ile Orta Akdeniz'de (Alanya- Mersin
arası) doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor" denildi. - ANTALYA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü,Akdeniz
03 Aralık 2018 Pazartesi 18:11