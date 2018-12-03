03 Aralık 2018, 18:11
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Akdeniz'de Fırtına Uyarısı

Akdeniz

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Akdeniz açıklarında ve Orta Akdeniz’de fırtına beklendiğini belirterek vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Akdeniz açıklarında ve Orta Akdeniz'de fırtına beklendiğini belirterek vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Rüzgarın yarın Akdeniz'in açıkları ile Orta Akdeniz'de (Alanya- Mersin arası) doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor" denildi. - ANTALYA Meteoroloji Genel Müdürlüğü,Akdeniz
03 Aralık 2018 Pazartesi 18:11