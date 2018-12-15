Akdeniz'de Fırtına Uyarısı

Mersin
Meteoroloji Müdürlüğü, yarın Doğu ve Batı Akdeniz
'de fırtına beklendiğini duyurdu.
Müdürlükten yapılan açıklamada, pazar günü Doğu ve Batı Akdeniz'de rüzgarın hızının 6 ila 8 kuvvetinde (saatte 60-75 kilometre) olabileceği belirtildi.
Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta denizciler ve balıkçılar olmak üzere vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısı yapılan açıklamada, fırtınanın pazartesi gününün ilk saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiği kaydedildi.
Mersin,Akdeniz
15 Aralık 2018 Cumartesi 16:22