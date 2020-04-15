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Akdeniz'de korkutan deprem

Hatay'ın Yayladağı açıklarında 4.7 ve 4.4 büyüklüklerinde iki ayrı deprem meydana geldi.

15.04.2020 11:50 | Son Güncelleme: 15.04.2020 11:50
Akdeniz'de korkutan deprem
Hatay 'ın Yayladağı açıklarında 4.7 ve 4.4 büyüklüklerinde iki ayrı deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem Adana ve Gaziantep'ten de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Merkez üssü Akdeniz olan Yayladağı açıklarındaki ilk deprem, 10.40'da meydana geldi. 24 kilometre derinlikteki 4.7 büyüklüğünde ölçülen deprem Adana ve Gaziantep'ten de hissedildi.

AFAD verilerine göre Yayladağı açıklarında saat 11.18'de de de 4.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. 36 kilometre derinlikteki deprem kısa süreli paniğe neden oldu. - HATAY

Kaynak: İHA

Etiketler: Yayladağı, Akdeniz, Deprem, Hatay, Güncel
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