Akdeniz'de Metruk Binalar Yıkılıyor

27 Kasım 2018 Salı 14:04



Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, harabeye dönüştüğü için çökme riski taşıyan, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden terk edilmiş 3 metruk binanın daha yıkımını gerçekleştirdi.Akdeniz ilçesinde bulunan ve sahipleri tarafından terk edildiği için zamanla harabeye dönüşerek çökme riski taşıyan, vatandaşların can ve mal güvenliği açısından riskler yaratan metruk yapıların yıkım çalışmaları devam ediyor. Muhtarlar ve mahalle sakinlerinin şikayet ve talebinin yanı sıra, teknik ekiplerin de sahadaki incelemeleri sonucu, Bahçe Mahallesi, Nusratiye Mahallesi ve Karacailyas Mahallesi'nde metruk binalar yasal yükümlülükler tamamlandıktan sonra Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yıkıldı. Ekipler, yıkım öncesi çevrede güvenlik önlemi aldı, yıkım sonucu ortaya çıkan tonlarca moloz ve atık da iş makineleri yardımıyla kamyonlara yüklenerek mahallelerden çıkarıldı."Önceliğimiz vatandaşların can ve mal güvenliği"Çalışmalarla ilgili bilgi veren Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, sahiplerince terk edildiği için zamanla harabeye dönüşen yapılarla ilgili vatandaşlar ve muhtarlardan yoğun şikayet aldıklarını söyledi. Gelen taleplerin de en kısa sürede değerlendirildiğini kaydeden Pamuk, "Akdeniz Belediyesi olarak önceliğimiz, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile huzurunun sağlanması ve kent estetiğinin korunmasıdır. Harabeye dönüşen bu tür metruk yapılar, kent estetiğini bozmasının yanı sıra, madde bağımlısı kişilerin kullandığı mekanlara da dönüştüğü için ayrıca toplumsal bir sorun haline gelmektedir. Özellikle bu tür metruk yapıları oyun alanına çeviren çocuklarımız, can güvenliği açısından ciddi tehlikelerle karşı karşıya gelmektedir" dedi. - MERSİN