Akdeniz'de Metruk Binalar Yıkılıyor

Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentte etkili olan yağışlardan etkilenen ve tehlike arz eden terk edilmiş metruk binaların yıkımına devam ediyor.Akdeniz Belediyesi, sahipleri tarafından terk edildiği için zamanla harabeye dönüşerek çökme riski oluşan, halkın can ve mal güvenliğini tehdit etmesi nedeniyle şikayetlere konu olan metruk yapıların yıkımına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda son olarak, Kültür Mahallesinde bulunan terk edilmiş bir binanın daha yıkım çalışması tamamlandı. Yıkım öncesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri çevreye güvenlik şeridi çekti ve sokağı trafiğe kapattı. Yıkımdan sonra ortaya çıkan moloz ve atıklar da iş makineleri yardımıyla kamyonlara yüklenip bölgeden çıkartıldı."Önceliğimiz can ve mal güvenliğinin sağlanması"Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve kent estetiğinin korunması belediye olarak önceliklerimiz arasındadır. Zira harabeye dönüşen metruk yapılar, kent estetiğini bozmasının yanı sıra, madde bağımlılarının kullandığı mekanlara da dönüştüğü için toplumsal bir sorun haline de gelmektedir. Bu nedenle Belediye Encümeni tarafından yasal işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte olabilecek en kısa sürede fen işleri ekiplerimiz tarafından harabeye dönüşen metruk binaların yıkım çalışmaları yerine getirilmektedir" dedi. - MERSİN