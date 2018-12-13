Akdeniz'de Metruk Binalar Yıkılıyor

13 Aralık 2018 Perşembe 11:43



13 Aralık 2018 Perşembe 11:43

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Mersin'in Akdeniz Belediyesi, ilçede çökme riski bulunan metruk binaları tespit ederek yıkımını yapıyor.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, metruk binaların yol açtığı tehlikenin bertaraf edilmesi için yürütülen çalışmalar kapsamında fen işleri müdürlüğüne bağlı ekipler, tüm yasal prosedürleri tamamlanan Kültür Mahallesi 4314 Sokak'ta bulunan 2 katlı metruk binayı yıktı.Yıkım öncesi zabıta ekipleri çevreye güvenlik şeridi çekti ve sokağı trafiğe kapattı. Yıkımdan sonra ortaya çıkan moloz ve atıklar da iş makineleri yardımıyla kamyonlara yüklenip bölgeden çıkarıldı.Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Muhittin Pamuk, yaptığı değerlendirmede, Mersin'de son bir hafta içinde etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle, terk edildiği için zamanla harabeye dönüşen yapıların yarattığı risklerin arttığını bildirdi.Metruk yapılarla ilgili muhtarlar ve vatandaşlardan yoğun şikayetler aldıklarını aktaran Pamuk, gelen taleplerin en kısa sürede değerlendirildiğini sözlerine ekledi.