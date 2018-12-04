Akdeniz'de "Sıfır Atık Projesi" Başlıyor

Akdeniz
Belediyesince ülke çapında başlatılan "Sıfır Atık Projesi" uygulamalarının başlangıç aşaması çerçevesinde, proje kapsamında görevlendirilen personele yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın eşi Emine Erdoğan
himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında, Akdeniz Belediyesi Konferans Salonu'nda bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
İsrafı önlemek, kaynakları daha verimli kullanmak, atık miktarını azaltmak ve atıkları geri kazanmak, yarınlara temiz bir dünya bırakmak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından sürdürülen proje kapsamında, Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
yetkilileri tarafından, belediyenin farklı birimlerinde görevlendirilen personele, uygulamaları ve nasıl sürdürüleceği aktarıldı.
Emine Erdoğan,Recep Tayyip Erdoğan,Akdeniz
04 Aralık 2018 Salı 13:57