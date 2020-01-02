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Akdeniz'de Türkiye'ye karşı ittifak! East Med boru hattı projesi için imzalar atıldı

Libya'ya asker tezkeresinin Meclis'te kabul edildiği gün, aynı zamanda Akdeniz'de Türkiye'ye karşı ittifakın kurulduğu gün olarak kayda geçti. Zira İsrail açıklarından çıkarılacak doğalgazı, Girit Adası üzerinden Yunanistan'a taşıyacak East Med boru hattı projesi için Atina'da imzalar atıldı.

02.01.2020 21:29 | Son Güncelleme: 02.01.2020 21:45

, ve Kıbrıs, İsrail ile Kıbrıs gazını Avrupa'ya taşıması planlanan bin 900 kilometrelik boru hattının temelini oluşturacak üçlü bir anlaşmaya imza attı. Doğu Akdeniz'in (Eastern Mediterannean) kısaltması EastMed olarak isimlendirilen doğal gaz boru hattı anlaşması bugün Yunanistan'ın başkenti Atina'da üç ülke liderinin katılımıyla imzalandı.

İTALYA ANLAŞMAYI DAHA SONRA İMZALAYACAK

İsrail adına anlaşmaya Başbakan Binyamin Netanyahu, Kıbrıs adına Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades ve Yunanistan adına da Başbakan Kyriakos Miçotakis imza attı. Yunanistan'dan yapılan açıklamada İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin de anlaşmayı daha sonraki bir tarihte imzalayacağı belirtildi. Yunanistan Enerji Bakanı Kostis Hatzidakis, boru hattı anlaşmasının 'ye mesaj göndermek değil, enerji sektöründe bölgesel düzeyde işbirliğini ilerletme amaçlı olduğunu söyledi.

RUS GAZINA ALTERNATİF

Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail arasındaki üçlü anlaşma Rus gazına alternatif olarak değerlendiriliyor. Avrupa ve ABD'li bazı yetkililer söz konusu anlaşmayı destekliyor.

ANLAŞMA, TÜRKİYE'NİN LİBYA İLE İMZALADIĞI MUTABAKATIN ARDINDAN GELDİ

Üç ülkenin anlaşması, Türkiye ile Libya arasında imzalanan iki mutabakatın ardından geldi. Mısır'ın yanı sıra her üç ülkenin yönetimi, Ankara ile Trablus'un Doğu Akdeniz'deki anlaşmalarına karşı çıkıyor. Üç ülke liderlerinin son dönemlerdeki görüşmeleri sıkılaşmış durumda. Atina'daki görüşme ile birlikte üç lider, yedinci kez bir araya gelmiş oluyor.

Akdeniz'de Türkiye'ye karşı ittifak! East Med boru hattı projesi için imzalar atıldı

Yunanistan, Türkiye, İsrail, Dünya, Ekonomi, Güncel


Ekonomi

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