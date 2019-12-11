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Akdeniz Enerji Düzenleyicileri Birliği Roma'da toplandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, Türkiye'nin bölgesinde doğal gaz arz güvenliğine önemli katkı sağladığını belirterek, "Yapımı tamamlanan ve devam eden boru hatlarıyla Türkiye, Avrupa piyasalarına 10 milyar metreküp gaz sağlayabilecek konumda.

11.12.2019 15:02 | Son Güncelleme: 11.12.2019 15:02Akdeniz Enerji Düzenleyicileri Birliği Roma'da toplandı
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, 'nin bölgesinde doğal gaz arz güvenliğine önemli katkı sağladığını belirterek, "Yapımı tamamlanan ve devam eden boru hatlarıyla Türkiye, Avrupa piyasalarına 10 milyar metreküp gaz sağlayabilecek konumda." ifadesini kullandı.
EPDK'dan yapılan açıklamaya göre, Enerji Düzenleyicileri Birliğinin (MEDREG) başkanlar düzeyindeki ilk çalıştayı İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirildi.
Akdeniz Bölgesi'nde doğal gaz ile yenilenebilir enerji kaynaklarının gelişimi ve bu gelişim sürecinde piyasaların karşılaşacağı zorluklara karşı çözüm stratejilerinin ele alındığı çalıştayda, Türkiye'yi EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz temsil etti.
Yılmaz, buradaki konuşmasında, doğal gazın bölgedeki enerji talebinin karşılanmasında kilit rol oynamaya devam edeceğini belirtti.
Doğal gaz talebinin üçte ikisinin kuzey ülkelerinden geldiğine işaret eden Yılmaz, "Önümüzdeki 20 yılda doğu ve güney ülkelerinin gaz talebi kuzey ülkelerini aşacak. Bu durumun yeni fırsatları ve zorlukları beraberinde getirmesi sebebiyle güçlü iş birlikleri önemli olacak." değerlendirmesinde bulundu.
Yılmaz, Türkiye'nin doğal gaz altyapısını genişletme konusunda büyük gelişme gösterdiğine, arz kaynaklarını çeşitlendirdiğine ve organize toptan satış piyasasını kurduğuna dikkati çekerek, "Yapımı tamamlanan ve devam eden boru hatlarıyla birlikte Türkiye, Avrupa piyasalarına 10 milyar metreküp gaz sağlayabilecek konumda. Bölgemizde doğal gaz arz güvenliğine çok önemli katkı sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.
Sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) kapasite ve altyapısında sağlanan gelişmeyle Türkiye'nin gaz ithalatında LNG'nin payının yüzde 22'ye ulaştığını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:
"Türkiye, bölgesinde en büyük ikinci LNG piyasasına sahip. Genişleyen altyapısı ve 50 milyar metreküpü bulan yurt içi doğal gaz talebiyle büyük bir piyasa ve arz çeşitliliğini sağlayacak güvenli bir ticaret merkezi olabilecek niteliktedir."
MEDREG Başkanlığı görevini yürüten EPDK Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Gülefşan Demirbaş da enerji alanındaki yeni gelişmelerin Birliğin rolünü artırmaya devam ettiğini bildirdi.
Demirbaş, Akdeniz'de işlevsel ve rekabetçi bir enerji piyasası oluşturulması için ulusal düzenleyici otoriteler arasındaki iş birliğinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Akdeniz, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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