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Akdeniz foku okullarda anlatılıyor

Muratpaşa Belediyesi'nin TED Antalya Koleji ve Sualtı Araştırmaları Derneği (SAD) ile birlikte yürüttüğü Akdeniz fokunun korunması ve tanıtımı çalışmaları kapsamında İrfan İlk ve Ortaokulu'nda eğitim çalışması düzenlendi.

24.11.2019 11:00 | Son Güncelleme: 24.11.2019 11:05Akdeniz foku okullarda anlatılıyor
Belediyesi'nin TED Koleji ve Sualtı Araştırmaları Derneği (SAD) ile birlikte yürüttüğü fokunun korunması ve tanıtımı çalışmaları kapsamında İrfan İlk ve Ortaokulu'nda eğitim çalışması düzenlendi.

Muratpaşa Belediyesi'nin nisan ayında TED Antalya Koleji ve SAD ile imzaladığı protokol çerçevesinde nesli tükenme tehdidi altındaki Akdeniz fokunun korunması ve tanımı için başladığı projenin eğitim çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda TED Antalya Koleji öğretmenlerinden Gökhan Yıldız ve 11'inci sınıf öğrencileri İpek Motorcu ve Merve Ceren Haydargil, İrfan İlk ve Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencilerine Akdeniz fokunu tanıttı. TED'li öğrenciler, Türkiye'de 100 civarında Akdeniz fokunun bulunduğunu ve son yapılan tespitlere göre bunlardan 16 tanesinin de Antalya'da yaşadığını anlattı. Filmler ve fotoğraflarla daha renkli hale getirilen sunumda aynı zamanda Muratpaşa sınırlarında bulunan falezlerdeki mağaraların Akdeniz fokunun önemli bir yaşam alanı olduğu da ifade edilirken İrfan Ortaokulu öğrencileri de anlatılanları büyük bir dikkatle dinledi. - ANTALYA

Muratpaşa, Antalya, Akdeniz, Güncel

Kaynak: İHA

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