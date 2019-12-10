Haberler » Güncel » Akdeniz için fırtına uyarısı - Haber

Akdeniz için fırtına uyarısı

Akdeniz Bölgesinde bu gece yarısından itibaren fırtınanın etkili olacağı bildirildi.

10.12.2019 15:09 | Son Güncelleme: 10.12.2019 15:14Akdeniz için fırtına uyarısı
Bölgesinde bu gece yarısından itibaren fırtınanın etkili olacağı bildirildi.

Meteorolojiden yapılan açıklamada, Batı Akdeniz'de rüzgarın bu gece saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına, yer yer 9 (90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesinin beklendiği ifade edildi.

Doğu Akdeniz'de ise rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden sonra kuvvetini artırarak doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesinin beklendiği kaydedildi.

Fırtınanın Batı Akdeniz'de perşembe günü öğle saatlerinden sonra, Doğu Akdeniz'de ise cuma günü ilk saatlerden itibaren etkisini kaybetmesinin tahmin edildiği bildirildi. - MERSİN

Doğu Akdeniz, Akdeniz, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:38 Aksaray Emniyet Müdürü Murat Kolcu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
16:38 İkiye ayrılan araçtan yürüyerek çıkan sürücü kamerada - Haber
16:37 Geleneksel Öğrenci Kaynaşması'nda Kültür ve Sanat etkinlikleri görüşüldü - Haber
16:32 Berkay Akbaş'ın adı Palyatif Ünitesine verildi - Haber
16:32 Çarşamba'ya Doğal Yaşam Tema Parkı - Haber
15:29 TBMM Eski Başkanı Köksal Toptan rahatsızlık geçirdi: Genel durumu iyi - Haber
14:10 Alparslan Kuytul'dan 15 Temmuz açıklaması: Allah isterse şerden hayır yaratır - Haber
13:49 Bomba imha uzmanı Şehit Esma Çevik'in naaşı babaevine getirildi - Haber
13:00 2 çocuk annesi kadının şüpheli ölümü: Olay günü yaptığı paylaşım ortaya çıktı - Haber
12:49 Mardin'de şehit düşen Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın son görüntüleri yürek burktu - Haber
10.12.2019 16:40:22