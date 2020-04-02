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Akdeniz ilçesinde korona virüs ile mücadele kararlılıkla sürüyor

Akdeniz Belediyesi, korona virüs salgını ile mücadele çalışmaları kapsamında, ilaçlama-dezenfekte hizmetine ilçe genelinde, özellikle de vatandaşların ortak kullanım alanlarında aralıksız şekilde devam ediyor.

02.04.2020 10:28 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:29
Akdeniz ilçesinde korona virüs ile mücadele kararlılıkla sürüyor
Akdeniz Belediyesi, korona virüs salgını ile mücadele çalışmaları kapsamında, ilaçlama-dezenfekte hizmetine ilçe genelinde, özellikle de vatandaşların ortak kullanım alanlarında aralıksız şekilde devam ediyor.

Bugüne dek yüzlerce kamu kurumu, okul, cami, kilise, eczane, emniyet müdürlüğü binaları, liman, serbest bölge, sanayi ve oto siteleri, sağlık ocakları, apartmanlar, alışveriş merkezleri ve semt pazarları, fabrika, tesis, depo ve antrepolarda korona virüs salgınına karşı ilaçlama yapan mobil ekipler, Karaduvar Limanı ile balıkçı barınağına demirleyen gemi, tekne ve kayıkların yanı sıra balık ağlarını da dezenfekte etti.

Akdeniz'de her yer dezenfekte ediliyor

Sağlık kurumlarına yönelik dezenfekte çalışmalarına da devam eden ekipler, son olarak Toros Devlet Hastanesi'nde ortak kullanım alanlarını ilaçlayıp arındırdı. Merkez-kırsal ayırımı yapmadan tüm mahallelere çıkarma yapan ekipler, gün içerisinde ayrıca Kuvvayı Milliye Caddesi üzerinde bulunan işyerleri ve kaldırımlar ile Kazanlı, Mahmudiye, Müfide İlhan ve Nusratiye mahallelerinde salgına karşı ilaçlama yaptı.

Kırsal mahallelerde cadde ve sokaklar ilaçlandı

Akdeniz Belediyesi'nin salgınla mücadele amaçlı oluşturduğu mobil ilaçlama ekipleri, dezenfektan sıvı doldurulmuş arazözler yardımıyla ayrıca Akdam, Bağlarbaşı, Bağcılar İhsaniye, Evci, Esenli, Sarıibrahimli, Nacarlı, Hebilli ve Camili mahallelerinin cadde, sokak ve meydanlarında da dezenfekte çalışması yaptı. Kırsal mahallelerde bütün gün çalışmalarını sürdüren mobil ekipler, çöp konteynırlarının dezenfeksiyonunu da gerçekleştirdi.

Yaşlıların maaşı çekiliyor, ihtiyaçları evlerine teslim ediliyor

Akdeniz Belediyesi, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle evden dışarı çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik hastalığı olan insanların yardımına da koşmaya, onlara destek olmaya devam ediyor. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın talimatı doğrultusunda zabıta ekipleri, gelen tüm taleplere yetişmek için saat ve mesai farkı gözetmeksizin görev alıyor, yaşlı, engelli ve kronik hastalığı olan vatandaşların maaşlarını çekerek onlara teslim ediyor. Akdeniz Vefa Sosyal Destek Grubu bileşeni olar zabıta ekipleri, evden çıkması sınırlandırılan vatandaşların talep ettiği gıda ürünleri ile temel ihtiyaç malzemelerini de satın alarak evlerine teslim ediyor. - MERSİN
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Kaynak: İHA

Etiketler: Devlet Hastanesi, Akdeniz, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Akdeniz ilçesinde korona virüs ile mücadele kararlılıkla sürüyor - Haberler

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