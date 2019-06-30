30.06.2019 00:28
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Akdeniz'in incisi Arsuz'da festival coşkusu

Akdeniz

Hatay'ın Arsuz ilçesinde "3. Uluslararası Doğa ve Su Sporları Festivali" düzenlendi.

Hatay 'ın Arsuz ilçesinde "3. Uluslararası Doğa ve Su Sporları Festivali" düzenlendi.

Arsuz Kaymakamlığı ve Arsuz Belediyesi iş birliğiyle Gözcüler sahilinde gerçekleştirilen festivale, Türkiye 'nin birçok ilinden sporcular katıldı. Doğa yürüyüşü, yamaç paraşütü, tüplü ve serbest dalış, off-road, yelken ve bisiklet turu gibi etkinliklerin yapıldığı festival kapsamında yarış pistinde düzenlenen off-road ve motokros gösterileri renkli görüntülere sahne oldu.

Arsuz Kaymakamı Musa Sarı, festivale Türkiye 'nin her bölgesinden yaklaşık 100 kulüpten sporcuların katıldığını söyledi. Arsuz'un " Doğu Akdeniz 'in incisi ve medeniyetler şehri" olduğunu belirten Sarı, "Arsuz'un bilinmeyen yönlerini ortaya çıkarmak için bu festivali 3 yıldır düzenliyoruz. Burada bulunan 12 branştaki sporlar bütün yıl Arsuz'da eğitim veriyorlar. Arsuz ilçemiz doğa yürüyüşü için birbirinden güzel parkurlar, yamaç paraşütü sahaları, dalış okulları, bisikletçilerin, fotoğrafçıların ve motorcuların uğrak yeri" diye konuştu. Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven de ilçenin önemli bir turistik merkez olduğunu ifade ederek, "Bundan sonraki dönemde de gittikçe daha kapsamlı etkinliklerle ilçemizi tanıtmaya çalışacağız." dedi.

Festival kapsamında geceleri ise çeşitli sanatçıların yer aldığı konserler düzenlendi. - HATAY
Kaynak: İHA
Hatay , Arsuz , Güncel

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