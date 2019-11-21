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Akdeniz'in mahallelerinde yol çalışmaları devam ediyor

Akdeniz Belediyesi fen işleri ekipleri, Esenli Mahallesinin sokaklarını kilit taşı ile kaplarken, Huzurkent Mahallesinde de asfalt yama çalışması gerçekleştirdi.

21.11.2019 10:20 | Son Güncelleme: 21.11.2019 10:25Akdeniz'in mahallelerinde yol çalışmaları devam ediyor
Belediyesi fen işleri ekipleri, Mahallesinin sokaklarını kilit taşı ile kaplarken, Mahallesinde de asfalt yama çalışması gerçekleştirdi.

Akdeniz Belediyesi, ihtiyaç duyan mahallelerde asfalt kaplama, kaldırım ve kilit taşı döşeme çalışmalarına hız verdi. Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak'ın talimatıyla harekete geçen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin en uzak mahallelerinden biri olan Esenli'de sokakları kilit taşı ile kaplamaya başladı. Diğer bir fen işleri ekibi ise Huzurkent'te, ihtiyaç duyan sokaklarda asfalt yama çalışması yaptı.

Çalışmalardan memnuniyet duyan mahalle sakinleri, yaşadıkları mahallenin çehresini değiştiren hizmetler dolayısıyla Başkan Gültak ve fen işleri ekiplerine teşekkür ettiler. Bölgedeki çalışmalar sayesinde, çiftçilikle uğraşan vatandaşların özellikle kış mevsiminde, ulaşım ve nakliyede karşılaştıkları güçlükler de ortadan kaldırıldı.

"Her mahallemize ihtiyaç duyduğu hizmet ulaşacak"

Başkan Gültak, çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, ilçede yaşamı değiştirip dönüştüren, ilçe sakinlerinin gündelik hayatını kolaylaştıran hizmetlerin kesintisiz süreceğinin altını çizdi. Merkez-kırsal mahalle ayırımı yapmadan herkese zamanında, eşit ve kaliteli hizmet vereceklerini belirten Gültak, "Akdeniz'in heba edilen 20 yılını geri kazanmak için mahallelerimizin uğradığı haksızlık ve eşitsizliği gidereceğiz. Bu amaçla ilçemizde yaşamı güzelleştiren hizmet ve projelere ağırlık verdik. Kaybedilen yılları geri kazanmak ve insanlarımızı hak ettiği yere taşımakta kararlıyız. Akdeniz'i değiştiren ve dönüştüren hizmetler, proje ve yatırımlarla gönül belediyeciliğini Akdeniz'de hissettireceğiz" dedi. - MERSİN

Huzurkent, Akdeniz, Esenli, Güncel

Kaynak: İHA

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