Akdeniz
ikliminin etkili olduğu Kahramanmaraş
'ta, vatandaşların kar ve soğuk havası dolayısıyla "Akdeniz'in Sibiryası" olarak adlandırdıkları Göksun
ilçesinde bir vatandaş, hurdalıktan aldığı malzemelerle kar bisikleti yaptı.
İlçede yaşayan trafo teknisyeni 51 yaşındaki Hüseyin Karaduman, uzun süren kar yağışının etkili olduğu Göksun'un kış sporuna destek vermek için kar bisikleti yapmaya karar verdi.
Hurdacılardan topladığı malzemelerle kardeşine ait atölyede karda kayan ve tekerlekleri olmayan bisiklet yapan Karaduman, ilk sürüşünü de oğluyla gerçekleştirdi.
Karaduman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun süren kış aylarını eğlenerek ve spor yaparak geçirebilmek için kar bisikleti yaptığını söyledi.
Malzemeleri hurdacılardan topladığını dile getiren Karaduman, bisikleti yaklaşık bir haftada meydana getirdiğini belirtti. Türkiye
'de böyle bir bisiklete rastlamadığını dile getiren Karaduman, şunları kaydetti:
"Böyle bir bisikletin Türkiye'de satışı yok. Hurdalıktan aldığım malzemelerle ve kendi emeğimle kar bisikletimizi yaptık. Aynı zamanda farklı zemin şartlarında kullanılabilecek 4 farklı ayağı da bulunuyor. Biz buraya Akdeniz'in Sibiryası diyoruz. Böyle bir yere de bu şekilde bisiklet yakışırdı. Aynı zamanda ilçenin kış sporlarına ve eğlencesine destek olduk diye düşünüyorum."
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Kaynak: AA