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Akdeniz Kalkanı Harekatı devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Deniz Kuvvetleri tarafından Doğu Akdeniz'de Akdeniz Kalkanı Harekatı'na kesintisiz devam edildiğini, ayrıca temel deniz harp nevilerine yönelik eğitimler icra edildiğini duyurdu.

12.12.2019 10:58 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:03Akdeniz Kalkanı Harekatı devam ediyor
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Deniz Kuvvetleri tarafından Doğu Akdeniz'de Akdeniz Kalkanı Harekatı'na kesintisiz devam edildiğini, ayrıca temel deniz harp nevilerine yönelik eğitimler icra edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Deniz Kuvvetleri tarafından, Doğu Akdeniz'de deniz güvenliğinin sağlanması maksadıyla Akdeniz Kalkanı Harekatı'na kesintisiz ve etkinlikle devam edilmekte, ayrıca bölgeye intikal eden NATO ve müttefik savaş gemileri ile her fırsatta karşılıklı eğitimler icra edilmektedir. Bu kapsamda, Türk Deniz Kuvvetlerinden TCG GAZİANTEP VE TCG GEDİZ fırkateynlerinin katılımıyla, ABD'nin USS HARRY S.TRUMAN Uçak Gemisi Muharebe Grubu ile 11 Aralık 2019 tarihinde Doğu Akdeniz'de temel deniz harp nevilerine yönelik eğitimler icra edilmiştir. Eğitimler esnasında Akdeniz Kalkanı Harekatı (AKH) Komodoru tarafından USS HARRY TRUMAN Uçak Gemisine ziyarette bulunularak Türk Deniz Kuvvetlerinin Akdeniz Kalkanı Harekatı, icra ettiği faaliyetler ve NATO'ya katkıları hususlarında bilgi verilmiştir" denildi. - ANKARA

Doğu Akdeniz, Akdeniz, Güncel

Kaynak: İHA

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