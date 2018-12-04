Akdeniz Kentleri İzmir'de Toplanıyor

Türkiye, İtalya, Yunanistan, İngiltere ve Hollanda'dan uzman, akademisyen ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin de katılacağı toplantı, 6 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Ekoloji, tarih, kültür-sanat ve tasarım konularında çalışmalar yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi Akdeniz Akademisi, şimdi de 'Akdeniz'in Kıyı Kentlerinde Sürdürülebilir Yaşam" adı altında uluslararası bir sempozyum düzenliyor.

6 Aralık Perşembe günü Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde saat 10.00'da başlayacak sempozyuma Türkiye, İtalya, Yunanistan, İngiltere ve Hollanda'dan uzman, akademisyen ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri de katılacak. 2 gün sürecek sempozyumun saat 19.00'dakiaçılış konserinde ise "Serap Tamay Ensemble" İzmir türküleri, Sefardik, Smyrneiko ve Sevdalinka şarkılarını seslendirecek.

İzmir Modeli ve İzmir Körfezi özel oturumu

Sempozyumda 'Akdeniz'de Bellek ve Yaşam', 'Ekolojik Sürdürülebilirlik', 'Ekonomik Sürdürülebilirlik', 'Katılımcılık/Yönetişim', 'Mekansal Planlama' ve 'Körfez' başlıklarında oturumlar gerçekleşecek. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ise 7 Aralık Cuma saat 13.00'da başlayacak "İzmir Modeli ve İzmir Körfezi" özel oturumu da yer alacak. Sempozyum, 'Akdeniz'in Kıyısında İzmir'i Birlikte Düşünmek' başlıklı forum ve değerlendirme oturumuyla kapanacak.