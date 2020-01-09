Akdeniz meyve sineği ile mücadele için Ulusal Eylem Planı hazırlandı

TÜRKİYE'de, son yıllarda Akdeniz meyve sineği (AMS) nedeniyle özellikle narenciye ürünlerindeki kalite düşüşü, ekonomik kayıplara neden oldu. Bunun üzerine harekete geçen Tarım ve Orman Bakanlığı, 'Akdeniz Meyve Sineği Mücadelesi Ulusal Eylem Planı'nı hazırladı. Plan kapsamında, kurum ve kuruluşlarla birlikte zararlılara karşı toplu bir mücadele verilmesi hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, son yıllarda narenciye başta olmak üzere birçok ürünün kalitesini etkileyen Akdeniz meyve sineği ile mücadele için 'Akdeniz Meyve Sineği Mücadelesi Ulusal Eylem Planı' hazırladı. 2020- 2022 yıllarını kapsayan eylem planı, İzmir'in de aralarında bulunduğu 34 ilde uygulanacak. Ulusal Eylem Planı'nı anlatmak için Zeytincilik Araştırma Enstitü Müdürlüğü'nde toplantı düzenlendi. İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan'ın da katıldığı toplantıda, ilgili kurumlarla ortak çalışmaların yapılarak, başarılı sonuçlar elde edilmesinin amaçlandığı kaydedildi. Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, bu eylem planının çok önemli olduğunu ve Türkiye 'nin her yerinde uygulanması gerektiğini ifade etti. Doğan, "Tarım yapıyorsunuz, toprağınızı işliyorsunuz, örnek çiftçilik yapıyorsunuz. Daha sonra ürününüzü pazara gönderiyorsunuz. Paranızı almak üzereyken, ürün geri gönderiliyor. Böyle olunca bütün emeğiniz boşa gidiyor dedi. Eylem planının, sosyal bir görev olduğunu ve herkesin buna destek vermesi gerektiğini vurgulayan Doğan, "Bu planı sahiplenerek, uygulamamız lazım. Plana bütün illerin sahip çıkması lazım" dedi.

AKDENİZ SİNEĞİNE KARŞI FEROMON TUZAKLI ÖNLEM

Tarım ve Orman İl Müdürü Musa Bakan, yaptığı konuşmada, Akdeniz Meyve Sineği Mücadelesi Ulusal Eylem Planı kapsamında, zararlılarla kimyasal, biyolojik ve biyoteknik yöntemlerle mücadele edeceklerini açıkladı. İzmir'de özellikle biyoteknik mücadeleye önem verdiklerini söyleyen Musa Bakan, "Plan kapsamında ağaçlara feromon tuzaklarımızı astık ve bu tuzaklarımızla birlikte sayımlar yaptık. Bu sayımlar içerisinde bölgesel olarak Akdeniz meyve sineği ile ilgili oldukça kayda değer başarılı sonuçlar elde ettik. Devamlı sahadayız. Bu tuzakların nasıl aşılması gerektiğini, içerisinde neyin olması gerektiğini uygulamalı olarak gösteriyoruz" dedi. Sineğin meyveye girdiğinde zarar verdiğini aktaran Bakan, "Burada kendisine yaşam alanı oluşturuyor. Yumurtalarını da bırakarak üreme gerçekleştirebiliyor. Hazırlanan tuzakların içerisine, sinekleri cezbedici kokular konuluyor. Kokuyu alan sinekler şişenin içerisine giriyor ve burada ölüyor" diye konuştu. Bakan, "Ürettiğimiz ürünlerin kalitesi önemli. Kaliteli üretim yapılabilmesi için de ürünümüzün öncelikle zararlılardan ve hastalıklardan, kalıntılardan uzak olması lazım. Biz bunu gerçekleştirmek için kimyasal yöntemlerden ziyade, biyolojik ve biyoteknik mücadeleyi uyguluyoruz. İzmir'de başarılı adımlar attık ve iyi sonuçlar elde ettik" dedi.

EĞİTİM VERİLECEK

Öte yandan valilik ve kaymakamlıklar, eylem planında yer alan faaliyetlerin il ve ilçelerde yürütülmesini sağlayacak. İhracatı yapılacak ürünlerde, etkili kontrol gerçekleştirilecek. Bahçelerde yere dökülen, ağaçta kalan atık meyvelerin toplanarak siyah poşetlerde güneş altında bırakılması için önlem alınacak. Paketleme ve işleme tesisi çalışanlarına eğitim verilerek, bulaşık meyvenin ayıklanması, çevreye dağıtılmadan uygun koşullarda toplanması ve derin şekilde toprağa gömülerek imha edilmesi sağlanacak. Nakliye sırasında bu sineğin bulaşmasını engelleyici tedbirler alınması, nakliyecilerin de bu konuda bilgilendirilmesi ve nakliye araçlarında soğuk zincirlerin kullanılması sağlanacak.