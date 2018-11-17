Akdeniz
Off-Road Kupası 3. ayak yarışı 1-2 Aralık
tarihlerinde Kahramanmaraş
'ta düzenlenecek. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu
(TOSFED) ile Kahramanmaraş Kahramanlar Off-Road ve Otomobil Sporlar Kulübü (KAROFF) tarafından düzenlenecek yarış, merkez Onikişubat
ilçesindeki Kılavuzlu mevkisinde yapılacak.
KAROFF Başkanı Ömer Kundakçı, bir tesiste düzenlediği basın toplantısında, kentin önemli markası Mado
'nun ana sponsorluğunda düzenlenecek yarışlar için hazırlıklara başladıklarını söyledi.
Kupanın final yarışı olması nedeniyle vatandaşların kıyasıya bir mücadele izleyeceğini dile getiren Kundakçı, 4 etapta yarışçıların 38,41 kilometre yol katedip, final için ter dökeceklerini belirtti.
Türkiye'nin farklı kentlerinden sporcuların katılacağı yarışlara vatandaşları davet eden Kundakçı, organizasyonun Kahramanmaraş'ta düzenlenmesi için destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.
KAROFF Başkan Yardımcısı Servet Gül ise yarışlara ilişkin teknik bilgiler verdi.
Mado,Aralık,Kahramanmaraş,Akdeniz
17 Kasım 2018 Cumartesi 16:25