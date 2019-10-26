Akdeniz
Off-Road Kupası 3. Ayak Yarışları, Antalya
'nın Kepez
ilçesinde başladı.
Kepez Belediyesi ile Antalya Off-Road ve Motorsporları Kulübü iş birliğiyle Varsak
'taki pistte, 2019 Akdeniz Off-Road Kupası 3. Ayak Yarışları düzenlendi.
Yarışmanın ilk günü ekipler, 2014'te gün yüzüne çıkarılan 2 bin 200 yıllık antik kentin tanıtılması amacıyla "Lyrboton Kome" etabında mücadele etti.
Yarışmanın ikinci gününde "Varsak" ismini taşıyan özel seyirci etabı gerçekleştirilecek, 50 sporcu, 25 off-road aracıyla yarışacak.
Yarışlar, Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi'nde yapılacak kupa töreniyle sona erecek.