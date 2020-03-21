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'Akdeniz Ormanları Entegre Yönetimi Projesi', dünyada en iyi 5 proje arasına girdi

TARIM ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) hayata geçirdiği 'Akdeniz Ormanlarının Entegre Yönetimi Projesi' dünya genelinde en iyi 5 Küresel Çevre Fonu (GEF) projesi arasına girdi.

21.03.2020 13:30 | Son Güncelleme: 21.03.2020 13:30
'Akdeniz Ormanları Entegre Yönetimi Projesi', dünyada en iyi 5 proje arasına girdi

TARIM ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) hayata geçirdiği ' Akdeniz Ormanlarının Entegre Yönetimi Projesi' dünya genelinde en iyi 5 Küresel Çevre Fonu (GEF) projesi arasına girdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; ormanlar, karbonun tutulması ve biyolojik çeşitliliğin korunmasının yanı sıra, diğer doğal kaynakları barındırması ve ekosistem hizmetleri gibi önemli pek çok fayda sağlıyor. Ormanlardaki bu faydalanmanın arttırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla harekete geçen OGM, 2013 yılında 'Akdeniz Ormanlarının Entegre Yönetimi' projesini, UNDP ile birlikte hayata geçirdi.

ENTEGRE PLANLAMALAR YAPILDI

Proje ile Akdeniz bölgesinin ekolojik ve sosyo-ekonomik özelliklerini temsil eden Andırın, Pos, Gülnar, Gazipaşa ve Köyceğiz'de amenajman planları entegre bir şekilde hazırlandı ve uygulamaya konuldu. Biyolojik çeşitlilik, yangın yönetim planları, karbon odaklı deneme alanları, böcek zararlıları yayılış haritaları, ekoturizm alanları, odun dışı orman ürünleri ve endüstriyel ağaçlandırma alanları ise yine orman amenajman planlarına entegre edildi. Ayrıca proje ile biyolojik çeşitliliğin korunması, karbon emisyonunun azaltılması ve sosyal faydalar gibi ormanların sağladığı tüm faydaları bir arada gözeterek, alınacak tedbir ve faaliyetleri içeren örnek amenajman planları hazırlanmış oldu.

DEĞER ZİNCİRİ ÇALIŞMASI YAPILDI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, projenin örnek olduğunu belirterek, "Proje kapsamında defne, kekik ve keçiboynuzu gibi odun dışı ürünler için 'Değer Zinciri' çalışmaları yapılarak, bu çalışmalar sonucunda önemli alanlarda hasılat ve üretim planları hazırlandı. Ayrıca geleceğe dönük modellemelerin yapılabildiği ve senaryoların geliştirilebildiği 'Karar Destek Sistemi' yazılımı tamamlandı" diye konuştu.

Akdeniz Entegre Orman Yönetimi projesinin dünya ormancılığında da takdirle karşılandığını vurgulayan Bakan Pakdemirli, projenin dünya genelinde en iyi 5 GEF projesi arasına girdiğini sözlerine ekledi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Akdeniz, Güncel

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