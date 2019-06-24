24.06.2019 09:41
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Akdeniz Ülkeleri Yıldızlar Yüzme Şampiyonası

Akdeniz Ülkeleri Yıldızlar Yüzme Şampiyonası

Türkiye, Akdeniz Ülkeleri Yıldızlar Yüzme Şampiyonası'nda takım sıralamasında erkeklerde birinci, kızlar ve genel toplamda ikinci sırayı alarak önemli bir başarı elde etti.

Türkiye , Akdeniz Ülkeleri Yıldızlar Yüzme Şampiyonası'nda takım sıralamasında erkeklerde birinci, kızlar ve genel toplamda ikinci sırayı alarak önemli bir başarı elde etti.
Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan 'ın Burgaz şehrinde düzenlenen organizasyonda mücadele eden milli sporcular, 12 altın, 14 gümüş ve 5 bronz madalya kazanırken, 6 Türkiye, 2 de şampiyona rekoru kırdı.
Takım sıralamasında erkelerde birinciliği elde eden Türkiye, kızlar ve genel toplamda ikinci oldu.
Yüzme Milli Takımı, ilk kez Akdeniz Ülkeleri Yıldızlar Yüzme Şampiyonası'nı erkekler, kızlar ve genel toplamda ilk 2 sırada tamamladı.
Kaynak: AA
Türkiye , Akdeniz , Spor

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