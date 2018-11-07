Akdeniz Üniversitesi ile Atso Arasında Protokol İmzaladı

Akdeniz Üniversitesi
ile Antalya
Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) arasında "İş Yeri Eğitimleri İşbirliği Protokolü" imzalandı.
Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, üniversitenin Senato Salonunda yapılan törene, Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal
, ATSO Başkanı Davut Çetin, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Erol Gürpınar
, Prof. Dr. Mehmet Altunkaya, Prof. Dr. Ahmet Ögke, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Gülmez katıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Ünal, teorik eğitimin yanında uygulamalı eğitime de önem verdiklerini belirterek, öğrencilerin öğrenim aşamasındayken iş hayatını tanımalarının ve sektörle iç içe olmalarının önemli olduğunu aktardı.
ATSO Başkanı Çetin de öğrencilerin uygulama becerisi kazanması adına son derece önemli bir proje olduğunu dile getirdi.
Öğrencilerin kendi ilgi ve beceri alanlarına göre en uygun işletmelere yerleştirileceğini belirten Çetin, "İş yerinde eğitim süreci sonunda yapılacak değerlendirme neticesinde başarılı olan öğrencilerin odaya kayıtlı iş yerlerinin istihdam talebi olduğunda öncelikli olarak işe yerleştirilmesine destek olacağız." ifadelerini kullandı.
Yapılan konuşmalaranı ardından Ünal ve Çetin, protokolü imzaladı.
Akdeniz Üniversitesi
07 Kasım 2018 Çarşamba 18:39