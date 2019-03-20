Akdeniz Üniversitesi Kampüsünde "Yaşlılara Saygı Haftası" Etkinliği

Akdeniz Üniversitesi
Yaşlılık Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezince (YAÇUMER) Yaşlılara Saygı Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Gerontoloji Bölümü bahçesinde "Rekreaktif Etkinlikler" kapsamında 60+ Tazelenme Üniversitesi öğrencileri ve Gerontoloji Bölümü öğrencileri, kuşaklararası etkileşim ve dayanışma kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.
Gençler ve yaş alan öğrenciler yoga, yapboz, hafıza oyunu, balon yarışması ve çeşitli sanatsal faaliyetleri birlikte yaparak, 'Kuşaklar arası çatışma yok dayanışma var' mesajı verdi.
Etkinliğe, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ece Şimşek ve Gerontoloji Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Gülüşan Özgün Başıbüyük, Spor Bilimleri Fakültesi Öğr. Gör. Dr. İlkay Orhan
ve Öğr. Gör .Nihat Ayçeman, öğretmen ve öğrencilerle kutlamalara katıldı.
Akdeniz Üniversitesi, Güncel
Kaynak: AA