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Akdeniz Üniversitesi'nde 2019 Akademik Töreni gerçekleştirildi

Akdeniz Üniversitesi 2019 Akademik Töreni'nde akademik unvan alan, unvanı yükseltilen ve kadroya atanan öğretim üyeleri için tören düzenlendi.

27.12.2019 16:58 | Son Güncelleme: 27.12.2019 17:16 Akdeniz Üniversitesi'nde 2019 Akademik Töreni gerçekleştirildi
Akdeniz Üniversitesi 2019 Akademik Töreni'nde akademik unvan alan, unvanı yükseltilen ve kadroya atanan öğretim üyeleri için tören düzenlendi.
Üniversite yerleşkesindeki Atatürk Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen tören, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, yoğun sabır, emek ve aralıksız çalışmalar sonucu elde edilen bilimsel başarıların akademik unvanla taçlandırılacağı için mutlu olduklarını söyledi.
Toplumların tarih boyunca politik, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişimler geçirdiğini dile getiren Ünal, "Bu gelişimlerinin ardında araştıran, sorgulayan, azim ve sabırla üreten bilim insanlarının olduğu açıkça görülmektedir." dedi.
Konuşmanın ardından, 50 profesör, 49 doçent, 35 doktor, toplam 134 öğretim üyesi biniş giydi.
Rektör Ünal, binişlerini giyen öğretim görevlileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Mustafa Kemal Atatürk, Akdeniz Üniversitesi, Güncel

Kaynak: AA

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