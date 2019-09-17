Haberler » Sağlık » Haber

Akdeniz Üniversitesi'nde 96 saatte 7 böbrek 2 karaciğer nakli yapıldı

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 96 saatte 7 böbrek 2 karaciğer nakli yapıldığı bildirildi.

17.09.2019 20:30Akdeniz Üniversitesi'nde 96 saatte 7 böbrek 2 karaciğer nakli yapıldı
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 96 saatte 7 böbrek 2 karaciğer nakli yapıldığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi ve Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı ve ekibi, 96 saatte 7 böbrek, 2 karaciğer nakli yaptı.
Cerrah, anestezi, hemşire ve sağlık teknisyenlerinden oluşan 35 kişilik ekip, ikisi kadavra, 5'i canlıdan böbrek ile canlıdan iki karaciğer naklini başarıyla gerçekleştirdi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Bülent Aydınlı, ameliyatlar arasında mola verip ekip değişimi yaptıklarını, bu süreyi de çok ekonomik kullandıklarını kaydetti.

Akdeniz Üniversitesi, Aydınlı, Sağlık

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Sağlık Haberleri
20:55 Dr. Ender Saraç: Sonbahar'da hacamat yaptırmayı ihmal etmeyin
20:30 Akdeniz Üniversitesi'nde 96 saatte 7 böbrek 2 karaciğer nakli yapıldı
20:18 Vücudu yanan kızın tedavisinde ihmal iddiası
16:18 Baş ve boyun kanserinde erken teşhis yüzde 80 hayat kurtarıyor
15:50 Kaboder Sağlık Dünyası Derneği vatandaşları organ bağışına davet etti
15:42 "Mevcut ilaçlarla İPF'nin ilerlemesi yavaşlatılabiliyor"
15:00 Ambulans helikopter 400 gramlık bebek için havalandı