Akdeniz Üniversitesi'nde Afgan Mühendislere Eğitim

Akdeniz Üniversitesi
Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri tarafından, Afgan mühendislere eğitim verildi.
Üniversitenin sosyal tesislerinde düzenlenen "Advances in Agricultural Research Management including field crops breeding, production and protection and farm management" adlı kursun açılışı, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Davut Karayel tarafından gerçekleştirildi.
Yaklaşık 1,5 ay sürecek kurs kapsamında, Afganistan
'dan gelen 14 ziraat mühendisine tahıllar, baklagiller, endüstri bitkilerinin ıslahı ve yetiştiriciliği ile entegre hastalık ve zararlı mücadeleleri konularında eğitim veriliyor.
Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Taner Akar, Prof. Dr. Cengiz Toker, Prof. Dr. Bülent Uzun
, Doç. Dr. Mürsel Çatal ve Doktor Öğretim Üyesi Cengiz İkten tarafından eğitimler gerçekleştiriliyor.