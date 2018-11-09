Akdeniz Üniversitesi'nde Yeni Laboratuvar Kuruldu

Akdeniz Üniversitesi
'nde "X-Işını Floresans Spektrometresi" cihazının yer aldığı "XRF Laboratuvar"ının açılışı gerçekleştirildi.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Bilimsel Araştırma ve Projeler (BAP) biriminin desteğiyle alınan cihazların yer aldığı laboratuvar kuruldu.
Laboratuvarın açılışına, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal
, rektör yardımcıları Prof. Dr. Erol Gürpınar
, Prof. Dr. Mehmet Altunkaya, Prof. Dr. Eyüp
Sabri Topal, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Topuz, Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. M. Gürhan Yalçın, Jeoloji Mühendisleri Odası Antalya
Şube Başkanı Ali Keleş
, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.
Antalya, Isparta
ve Burdur
'daki kamu kurum ve kuruluşlarına hizmet edecek XRF cihazı, katı, toz, sıvı, metal, alaşım, seramik, PVC, kaplama malzemesi gibi maddeler üzerinde hızlı, güvenilir, hassas ve doğruluk sınırı yüksek element analizi yapacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yalçın, laboratuvara kazandırılan cihazın sadece fakülteye değil, tüm üniversiteye ve bölgeye hizmet edeceğini bildirdi.
Mustafa Ünal,Rektör,Akdeniz Üniversitesi