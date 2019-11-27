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Akdeniz Üniversitesi'nin 2019 Yılı AB Projelerindeki Başarısı

Akdeniz Üniversitesi koordinatörlüğünde başvurusu yapılan iki proje Türkiye Ulusal Ajansı tarafından hibe almaya hak kazandı.

27.11.2019 13:48 | Son Güncelleme: 27.11.2019 13:53Akdeniz Üniversitesi'nin 2019 Yılı AB Projelerindeki Başarısı
Akdeniz Üniversitesi koordinatörlüğünde başvurusu yapılan iki proje Ulusal Ajansı tarafından hibe almaya hak kazandı.

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından 2019 yılında Türkiye genelinde Yenilik Geliştirmeye Yönelik Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar faaliyeti kapsamında 35 adet proje teklifi ve Yükseköğretim Alanı Stratejik Ortaklıklar faaliyeti kapsamında ise 15 adet proje teklifi hibe desteği almaya hak kazanmış olup Akdeniz Üniversitesi'nin koordinatör olarak hazırladığı iki proje, hibe desteği alan projeler arasına girmeyi başardı. Hibe almaya hak kazanan projelerden biri olan "InternPrize: Business Ideas Generation" Erasmus+ Ana Eylem 2 Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar Projesi Akdeniz Üniversitesi'nin koordinatörlüğünde, üniversite, meslek liseleri ve STK'ların yer aldığı 16 ortaklı bir projedir. Proje kapsamında mesleki eğitimde 80 adet yenilikçi iş fikirleri geliştirilecek; bu alanda 16 akademik yayın hazırlanacak; eğitimler düzenlenecek; 80 meslek lisesi eğitmeni, 120 meslek lisesi öğrencisi ve 32 girişimcinin yer alacağı Uygulama Topluluğu oluşturulacak ve 30 adet kısa mobil öğrenme videosu hazırlanacak.

Bir diğer proje "Mapping Teacher Training in Europe-MATT" Erasmus+ Ana Eylem 2 Yükseköğretim Alanı Stratejik Ortaklıklar Projesi ise, 4 üniversite ve 2 eğitim-araştırma kurumu olmak üzere 6 ortaktan oluşmaktadır. 1 Eylül 2019- 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında yürütülecek MATT projesi, Avrupa'da 25 ülkede yükseköğretim kurumlarında anadil öğretmenlerinin seçim sürecinin, bu öğretmenlere verilen lisans programlarının, göçmenlere ve çok dilli sınıflarda anadil öğretim yöntemlerinin haritalandırılmasını amaçlayan bir ortaklıktır. Proje, anadil öğretmenlerinin kullandığı yenilikçi öğretim teknolojileri ve bunların sınıf yönetimi, öğrenci-öğretmen ilişkisi ve mobil öğrenmede nasıl kullanılabileceğini değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

2014 yılından bu yana kesintisiz her yıl Erasmus+ Programı kapsamında aktif proje yürüten Akdeniz Üniversitesi'nin öncelikleri arasında mesleki eğitimin desteklenmesi ve yükseköğretimin güçlendirilmesinin olduğunu ifade eden AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, projelerin üniversite öğrencilerine ve öğretim elemanlarına önemli bir katkı sağlayacağını ve Akdeniz Üniversitesi'nin AB projelerinden azami düzeyde yararlanarak uluslararası platformda daha aktif yer alacağını söyledi. - ANTALYA

Akdeniz Üniversitesi, Avrupa Birliği, Erasmus, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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