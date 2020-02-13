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Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi, Avrupa Genç Akademi üyeliğine seçildi

Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hilal Erkuş, Avrupa Genç Akademi üyeliğine seçildi.

13.02.2020 13:30 | Son Güncelleme: 13.02.2020 13:30Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi, Avrupa Genç Akademi üyeliğine seçildi
Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hilal Erkuş, Akademi üyeliğine seçildi.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 2018 yılında Bilim Akademisi tarafından Genç Bilim İnsanı ödülüne layık görülen Erkuş, bu yıl ise Avrupa Genç Akademi (Young Academy of Europe) üyeleri arasında yer alacak.
Farklı ülkelerde alanında ön plana çıkan yetenekli ve sıra dışı genç bilim insanlarını bir araya getiren akademi, bilgi değişiminin sağlanmasını, bilim politikasının geliştirilmesini destekliyor.
Erkuş'un da Avrupa ülkelerinde bilim politikasına katkı yapması bekleniyor.

Akdeniz Üniversitesi, Avrupa, Genç, Güncel

Kaynak: AA

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