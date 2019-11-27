Haberler » Güncel » Akdeniz Üniversitesi Okul Öncesi Eğitim Topluluğu Anıtkabir'de - Haber

Akdeniz Üniversitesi Okul Öncesi Eğitim Topluluğu Anıtkabir'de

Akdeniz Üniversitesi Okul Öncesi Eğitim Topluluğu 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti.

27.11.2019 14:25 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:30Akdeniz Üniversitesi Okul Öncesi Eğitim Topluluğu Anıtkabir'de
Akdeniz Üniversitesi Okul Öncesi Eğitim Topluluğu 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında 'i ziyaret etti.

Okul Öncesi Eğitim Topluluğu Akademik Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Yakup Yıldırım ile Dr. Öğr. Üyesi Yunus Pınar, Topluluk Başkanı Mertcan Karadağ ve çok sayıda üyeden oluşan kafile Aslanlı Yol'dan geçtikten sonra Anıtkabir'de Atatürk'e saygı duruşunda bulundu ve Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine karanfil takdimi gerçekleştirdi. Anıtkabir ziyaretinin ardından topluluk üyeleri ikinci ziyaretini II. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gerçekleştirdi. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencileri, Cumhuriyetimizin kuruluş sürecinde önemli çağdaş kararların alındığı; yasaların çıkarıldığı, uluslararası alanda Türkiye'nin etkinliğini ve saygınlığını artıran antlaşmaların yapıldığı II. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde öğretmen ve öğrenciler ile bir araya gelerek günün anlam ve önemine binaen görüşmelerde bulundu.

Akdeniz Üniversitesi Okul Öncesi Eğitim Topluluğu son olarak Hacettepe Üniversitesi Eğitime İlk Adım Topluluğu üyeleri ile bir araya gelerek topluluklar arasında süregelen işbirliği çalışmalarının ve kardeşlik ruhunun devamı için fikir alışverişinde bulundular. - ANTALYA

Akdeniz Üniversitesi, Anıtkabir, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:03 Muş'un Varto ilçesine kar yağmaya başladı
17:03 Kastamonu Entegre, "KEAS Talks" ile kurum içi girişimciliği destekliyor
17:03 Maltepe'de hayvanseverlerin tepkisine neden olan vahşete 3 gözaltı
17:03 Dişleri çekildikten sonra ölen Durmuş Ay'ın eski eşinden 'seyyar dişçi apseli 5 dişini...
17:02 Kayıp alzheimer hastasını avcılar da arıyor
16:29 Amerikalı kadının libidoyu artırmak için uyguladığı güneşlenme yöntemi olay oldu
15:53 İBB Meclisi'nde "Lan" kavgası! Görüşmelere ara verildi
15:50 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bor müjdesi: Üretimine başlıyoruz
15:26 CHP'li vekillerden Bakan Albayrak'a "Bakın burası çok önemli" sürprizi
15:25 İmamoğlu'ndan, Cumhurbaşkanı'na 'Horon' teklifi: Benden iyi oynayan siyasi yok
14:24 NATO'nun Türkiye'nin güvenliği için onayladığı plana ABD itiraz etti!
13:47 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi
11:25 Karın ağrısı şikayetiyle doktora giden genç kadının karnından 4 kiloluk kitle çıkarıldı
08:59 Ticari taksi yolcusunun dehşeti yaşadığı kaza güvenlik kamerasında
01:44 Zihinsel engelli genç kızla defalarca ilişkiye girdiler
27.11.2019 17:04:16