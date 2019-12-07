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Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Günleri'nde canlı yayınla ameliyat

Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Günleri'ne özel olarak, bugün yapılan ameliyatlar canlı yayınlanıyor.

07.12.2019 13:32 | Son Güncelleme: 07.12.2019 13:36
Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Günleri'ne özel olarak, bugün yapılan ameliyatlar canlı yayınlanıyor.
Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Günleri kapsamında, Organ Nakli Merkezi Müdürü Başhekim Prof. Dr. Bülent başkanlığında, Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezinde gün içinde bir dizi organ nakli ameliyatı yapılacak.
Farklı tekniklerle gerçekleştirilen ameliyatlar, etkinlik kapsamında, 20 ülkeden canlı takip edilebiliyor.
Prof. Dr. Aydınlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde başlayan ameliyatlara, yurt içi ve dışından hekimlerin katıldığını, hekimlerin hepsinin ayrı tekniklerle ameliyat yaptığını dile getirdi.
Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde 37 yıldır organ nakli ameliyatlarının yapıldığını kaydeden Aydınlı, şunları söyledi:
"Akdeniz Üniversitesi, organ naklinde marka bir isim, özellikle böbrek naklinde kamu üniversiteleri arasında ilk sırada yer alıyor. Böyle olunca elimizdeki imkanları, bilgileri diğer ekiplerle paylaşmak için canlı yayın yaptık. Bugün toplamda 4 verici, 4 alıcı olmak üzere 8 ameliyat gerçekleştirilecek ve öğleden sonra Antalya'da robotla böbrek nakli ameliyatı yapılacak. Ameliyatlarda yüze yakın ekip, elini taşın altına koydu."
İnternet üzerinden canlı yayınla yapılan ameliyatların, ülkenin tanıtımına da katkı sağladığını belirten Aydınlı, ellerindeki imkanlarla hastalara en iyi hizmeti vermeye çalıştıklarını dile getirdi.
Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Günleri'nde canlı yayınla ameliyat

Akdeniz Üniversitesi, Aydınlı, Sağlık

Kaynak: AA


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