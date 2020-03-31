Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünal'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan vatandaşlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bir maaşını bağışladığını bildirdi.Ünal, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na yönelik paylaşımda bulundu.Paylaşımında dayanışma vurgusu yapan Ünal, "Tarih boyunca olduğu gibi devlet millet el ele, omuz omuza verirsek her zorluğun üstesinden geliriz. Gün dayanışma günüdür.Milli Dayanışma Kampanyasına 1 maaşımı bağışlıyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA