Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünal, yeniden aday olduğunu açıkladı

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, rektörlük için tekrar aday olduğunu bildirdi.

Rektörlükte gazetecilerle bir araya gelen Ünal, gazetecilerin sorusu üzerine Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü'ne Kasım 2015'te vekaleten, 3 Ağustos 2016'da da asaleten atandığını anımsattı.

Görev süresinin bu yıl 3 Ağustos'ta dolacağını dile getiren Ünal, "Yine adayım, Yüksek Öğretim Kurulu da sayın Cumhurbaşkanımız da uygun görürse yine biz devam etmek istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA