Haberler » Güncel » Akdeniz Üniversitesi Takımı Lego Sumo, Robotex Turkey Festivali'nde Birinci Oldu

Akdeniz Üniversitesi Takımı Lego Sumo, Robotex Turkey Festivali'nde Birinci Oldu

Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölüm Başkanlığı tarafından verilen Robotik kurslarındaki kursiyer öğrencilerden oluşan Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölüm Başkanlığı Takımı Lego Sumo, Robotex Turkey Festivali'nde şampiyonluk elde etti.

05.11.2019 15:08 | Son Güncelleme: 05.11.2019 15:13Akdeniz Üniversitesi Takımı Lego Sumo, Robotex Turkey Festivali'nde Birinci Oldu
Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölüm Başkanlığı tarafından verilen Robotik kurslarındaki kursiyer öğrencilerden oluşan Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölüm Başkanlığı Takımı Lego Sumo, Robotex Turkey Festivali'nde şampiyonluk elde etti.

Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde 2-3 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen dünyanın en büyük Robotik/Marker organizasyonunda Türkiye'nin ve dünyanın farklı yerlerinden gelen 200 takım ve 800 yarışmacı 16 farklı kategoride yarıştı. 9-12 yaş kategorisinde yarışan Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölüm Başkanlığı Takımı Lego Sumo takımı öğrencileri Onur Alp Sezgin, Ecrin Erdağ, Osman Tuna Yıldırım ve Taha Yolalmaz birincilik elde ederek şampiyon oldu.

Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölüm Başkanlığı olarak çocukları yeni teknolojiler hakkında bilinçlendirip geliştirmeye yönelik bilişim, programlama ve robotik konularında çeşitli kurslar düzenlediklerini belirten Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Fırat Yücel, "Robotik kursumuzdaki öğrencilerimiz aldıkları eğitimle Robotex Turkey Festivali'nde büyük bir başarıya imza attılar. Öğrencilerin yetiştirilmesinde emeği geçen öğretim elemanlarımız Öğr. Gör. Evren Sezgin ve Öğr. Gör. Şahin Akbunar'a çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kursiyer öğrencileri başarılarından dolayı tebrik eden Dr. Öğr. Üyesi Fırat Yücel, "Öğrencilerimiz Estonya'da 29 Kasım - 1 Aralık 2019 tarihleri arasında yapılacak olan Robotex International yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek. Estonya'da yapılacak uluslararası yarışmada takımımıza şimdiden başarılar diliyorum" diye konuştu. - ANTALYA

Akdeniz Üniversitesi, Lego, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:49 Oktay: "Türkiye'nin güçlü olması Kıbrıs'ın güçlü olması demek"
19:49 13'üncü kattaki intihar girişimini görüntülemeye çalıştılar
19:49 Çin'de itfaiyeci, balkondan atlamaya çalışan öğrenciyi böyle kurtardı
19:45 Spor sivasspor, konyaspor maçı hazırlıklarına başladı
19:45 Gaziantep çikolata fabrikasında makineye sıkışan işçi öldü
19:21 Uzmanlardan "Vietnam tarçını" uyarısı: Hayati tehlike oluşturabilir
18:52 İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Karaca'dan "ıspanak" açıklaması: Ispanakta sağlığa aykırı hiçbir şey bulunmadı
18:36 Birleşmiş Milletler, Irak'taki gösterilerde 254 kişinin öldüğünü açıkladı
18:15 Bitlis'te uçurumdan düşen 315 koyun telef oldu
17:32 Düğünde damadın cebinden para çaldı, ardından çalan müzik eşliğinde oynadı
5.11.2019 19:54:46