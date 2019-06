Akdeniz Üniversitesi ve Sun Express Arasında işbirliği protokolü

Akdeniz Üniversitesi Havacılık Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKHUMER) ve Sun Express arasında Türk Sivil Havacılık Sektörüne ulusal ve uluslararası mevzuat hükümleri doğrultusunda kalifiye insan kaynağı temin edilmesine katkı sağlamak amacıyla protokol imzalandı.



Akdeniz Üniversitesi Yönetim Kurulu Odasında gerçekleştirilen protokol törenine Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Erol Gürpınar ve Prof. Dr. Mehmet Altunkaya, Üniversite Genel Sekreteri Ali Serinoğlu, Akdeniz Üniversitesi Havacılık Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKHUMER) Müdürü Prof. Dr. Mustafa Gülmez ve SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan katıldı.



Törende konuşan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, "Eğitim-öğretim ve uygulama alanında iş birliği yapmak, karşılıklı yardımlaşma ile bilimsel ve uygulamaya dönük bilgi ve deneyimlerin paylaşılması sonucu elde edilen yeni bilgi ve kazanımlar ile ulusal ve uluslararası düzeyde ortak faaliyetler ve yeni iş birliği alanları sağlamak temel amaçlarından hareketle gerçekleştirdiğimiz protokolümüzün öğrencilerimiz başta olmak üzere her iki taraf için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.



SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan ise, Türkiye'nin güzide üniversitelerinden olan Akdeniz Üniversitesi ile gerçekleştirilen bu işbirliğinden mutluluk duyduklarını belirterek, "Havacılık sektöründeki nitelikli insan kaynağı açığı her geçen büyüyor. Gelişen, büyüyen sivil havacılık sektörü ile birlikte bu açığı kapatacak bu işbirliklerinin olması, Avrupa ile Türkiye'yi birbirine bağlayan SunExpress için oldukça değerlidir.' diye konuştu.



SunExpress'in yılda ortalama 100 pilotu kadrosuna kattığını dile getiren Çalışkan, 'Türkiye geneline baktığımızda ise yıllık pilot ihtiyacı 800'ün üzerinde. Bugün pilot olmak için gerekli eğitim ve kursların alınması şart. Bunu da yapan özel okullar var. Bu okulların da maliyetleri oldukça yüksek ve adayların önlerinde mezun olduktan sonra iş aramak gibi zorlu bir süreç var. AKHUMER ile yaptığımız işbirliği çerçevesinde, öğrencinin cebinden hiç para çıkmayacak ve her türlü maliyet SunExpress tarafından karşılanacak. Adaylar eğitimini başarılı bir şekilde bitirdikten sonra pilot olabilecekler ve hepsinden önemlisi eğitime başladıklarında SunExpress'te işleri hazır olacak. Ayrıca, eğitim sırasında da kendilerine maaş ödemesi yapılacak ve de SunExpress çalışanı olarak her türlü haklara sahip oluyorlar" diye belirtti. - ANTALYA

Kaynak: İHA