Akdeniz Üniversitesinde Drone Eğitimi Verildi

16 Kasım 2018 Cuma 14:12



16 Kasım 2018 Cuma 14:12

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda, "Sinemada Drone Kullanımı" adlı konferans gerçekleştirildi.Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, konferansa konuşmacı olarak katılan Flycam Akademi eğitmeni ve görüntü yönetmeni İhsan Yumuturuğ, öğrencilere drone kullanımının sinema sektöründeki önemi hakkında bilgiler verdi."Drone ehliyetinin gerekliliği", "Drone kumandasının özellikleri" ve "Drone'ların nerelerde ve hangi koşullarda uçurulabileceği" gibi çeşitli sorulara cevap veren eğitmen İhsan Yumuturuğ, konferans sonrasında öğrencilerle okul bahçesinde drone uçurdu ve çekim tekniklerini uygulamalı olarak gösterdi.Etkinlik sonunda Yumuturuğ'a, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Hasan Şahin tarafından teşekkür belgesi verildi.