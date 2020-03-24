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Akdeniz Üniversitesinde uzaktan öğretim uygulaması başladı

Akdeniz Üniversitesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen öğretim faaliyetleri, uzaktan eğitim sisteminin devreye alınmasıyla yeniden başladı.

24.03.2020 16:48 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:48
Akdeniz Üniversitesinde uzaktan öğretim uygulaması başladı
Akdeniz Üniversitesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen öğretim faaliyetleri, uzaktan eğitim sisteminin devreye alınmasıyla yeniden başladı.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 10 yıldır sürdürülen çalışmayla altyapısı hazır olan uzaktan eğitim sistemi tüm öğrencilerin kullanımına açıldı.
Akdeniz Üniversitesinin 70 bin öğrencisinin mağduriyet yaşamasını önleyecek uygulamada, ilgili fakültelerin tüm dersleri sisteme yüklendi. Öğrenciler, tüm dersleri Öğretim Yönetim Sistemi (oys.akdeniz.edu.tr) üzerinden takip edebilecek. Sistemde öncelikle teorik dersler yer alacak.
Etkileşimli uygulamalar ile uygulama dersleri için ise Akdeniz Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin çalışmaları devam ediyor.
Öte yandan, öğrencilere, karşılaşabileceği sorun ve soruları için üniversitenin sosyal medya hesapları, "uzaktanegitim@akdeniz.edu.tr" e-posta adresi ve "(242) 310 22 19" nolu telefondan sürekli canlı destek verilecek.
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Kaynak: AA

Etiketler : Akdeniz, Güncel

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