Akdeniz Üniversitesinin AB Projelerindeki Başarısı

Akdeniz Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler Ofisi koordinatörlüğünde başvurusu yapılan iki projenin Türkiye
Ulusal Ajansı tarafından hibe almaya hak kazandığı bildirildi.
Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Akdeniz Üniversitesinin hazırladığı "ErasmusBUS" ile "GUIA2" projeleri de hibe desteği alan projeler arasına girmeyi başardı.
Bunun yanı sıra Akdeniz Üniversitesi, Hırvatistan
Ulusal Ajansı tarafından 2018 yılında hibelendirilen "Theatre Pitching for Employment Erasmus+Ana Eylem 2 Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklıklar Projesi"nde de ortak olarak yer alacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Üniversitesi Rektörü Mustafa Ünal
, mesleki, yetişkin eğitimin desteklenmesi, ayrıca özel gereksinimli, imkanı kısıtlı bireylerin sosyal hayatta güçlendirilmesine öncelik verdiklerini belirtti. Söz
konusu projelerin üniversite öğrencilerine, öğretim elemanlarına önemli katkı sağlayacağının altını çizen Ünal, Akdeniz Üniversitesinin AB
projelerinden azami düzeyde yararlanıp uluslararası platformda daha aktif yer almayı hedeflediklerini kaydetti.
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05 Aralık 2018 Çarşamba 12:09