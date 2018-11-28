Akdeniz Yös'e 4 Bin 500 Yabancı Öğrenci Başvurdu

Akdeniz Üniversitesi
tarafından düzenlenen Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavına (YÖS) 4 bin 500 öğrenci adayının başvurduğu bildirildi.
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal
, yaptığı yazılı açıklamada, yükseköğretimde önemli bir konu olan uluslararasılaşmanın temel öğelerinden birinin uluslararası öğrenciler olduğunu belirtti.
Yabancı öğrenci sayısını artırmak için her yıl önemli adımlar attıklarını ve olumlu sonuçlar aldıklarını anlatan Ünal, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:
"Akdeniz YÖS 2018 sınavımıza 4 bin 500 öğrenci adayımız başvurdu. Bu bir önceki sene başvurularının neredeyse iki katı. Her geçen gün üniversitemize olan ilgi artıyor. YÖS sorularının hazırlanmasından sınavın organizasyonu, gerçekleştirilmesi ve ölçme-değerlendirilmesine kadar tüm aşamaları kendimiz yönetiyoruz. Geçen sene düzenlediğimiz YÖS sınavımıza giren adaylar bizden aldıkları sınav sonuçları ile 82 Türk üniversitesine de başvuru yapabildiler. Bu YÖS sınavımızın geçerliliğini ve güvenilirliğini gösteren çok büyük bir başarı. Bu sene daha fazla sayıda Türk üniversitesinin YÖS sonuçlarımızı kabul etmesini bekliyoruz."
Ünal açıklamasında ayrıca, sınavın nisan ya da mayıs ayında yapılacağını, adayların tüm duyuruları yos.akdeniz.edu.tr. adresinden takip edebileceklerini de bildirdi.
28 Kasım 2018 Çarşamba 16:34