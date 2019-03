Akdoğan: "Benzin İstasyonlarındaki Tüp Dolumları Hayati Risk Taşıyor"

Kaynak: İHA

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Enerji Üretim ve Ticareti Meslek Komitesi Başkanı Eşref Akdoğan, benzin istasyonlarında tüp dolumu yapılmasının yasal olmadığı gibi çok büyük tehlike oluşturduğuna dikkat çekerek, "Firmalar, bir tüpte yaklaşık 10 lira kazanacağız derken canlarını riske atıyor. Böylesi dolumların bir süre sonra patlamalara ve can kayıplarına yol açabileceği unutulmamalı" uyarısında bulundu.MTSO 37 No'lu Enerji Üretim ve Ticareti Meslek Komitesi Başkanı Eşref Akdoğan, yasal olmamasına karşın benzin istasyonlarında tüp dolumu yapıldığını belirterek, bunun ciddi riskleri beraberinde getirdiğini söyledi. Yaptığı yazılı açıklamayla benzin istasyonlarındaki tüp dolumlarının tehlikelerine dikkat çeken Akdoğan, kaçak dolumların ciddi tehdit içerdiğini vurguladı."Firmalar, bir tüpte yaklaşık 10 lira kazanacağız derken canlarını riske atıyor"Benzin istasyonlarında yapılan dolumların sakıncalarına işaret eden Akdoğan, buralardan alım yaparak kar etme güdüsüyle hareket eden firmaların, meydana gelebilecek bir patlamada zararının telafisinin mümkün olamayacağını ifade etti."Benzin istasyonlarında tüp dolumu gerçekleştirilmesi yasal değil" diyen Akdoğan, şunları söyledi:"Benzin istasyonlarının tüp dolum aparatı bulundurmaları yasak. Tüplerin dolumu için basınçlı özel bir sistem gerekiyor. Yeterli basınçla doldurulmayan tüpler ise ciddi risk taşıyor. LPG gazlarla tüpteki ısı değeri de birbirinden farklı. Maalesef tüp tüketimi fazla olan birçok şirket bu yolu tercih ediyor. Oysa bizler iş yerine satışlarımızda zaten belli bir iskonto uyguluyoruz. Tüpçüler tüpleri kilo ile doldururken petrol istasyonları litre ile dolduruyor. Litre ile satınca bir tüpe doldurulan 2 litre gaz 1 kiloya denk geliyor. Firmalar bir tüpte yaklaşık 10 lira kazanacağız derken canlarını riske atıyor. Böylesi dolumların bir süre sonra patlamalara ve can kayıplarına yol açabileceği unutulmamalı."Sorunun çözümünün Enerji Piyasası Denetleme Kurumundan (EPDK) geçtiğini kaydeden Akdoğan, EPDK'nın iş yerlerindeki denetim ve baskısını artırmasını istedi."Ana dağıtım şirketleri daha duyarlı olmalı"Ana dağıtım şirketlerine de bu sorunun çözümünde önemli görevler düştüğünü dile getiren Akdoğan, bu şirketlerin para kazanma kaygısıyla değil, can güvenliğini koruma hedefiyle hareket etmeleri gerektiğinin altını çizdi. Ana dağıtım şirketlerinin bayilik yapısından da şikayetçi olduklarını belirten Akdoğan, "Maalesef ana dağıtım şirketleri bölgeye bayilerden daha ucuz fiyatla satış gerçekleştiriyor. Bu durum elbette bayileri zorluyor. Eğer bir bölgede bayilik verildiyse ana dağıtım şirketinin bayiden daha ucuza satış yapmaması, doğrudan kendisi satış yapmak istiyorsa da bayilik sistemini kaldırması gerekiyor. Bu konuda da ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Bu nedenle şirketler bayilik sistemlerini gözden geçirmeli" dedi. - MERSİN