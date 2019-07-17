17.07.2019 15:49
Haberler» Güncel» Haber

Akdoğan'dan Başkan Günel'e tebrik ziyareti

Akdoğan

Kuşadası Belediye eski Başkanı Fuat Akdoğan, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Kuşadası Belediye eski Başkanı Fuat Akdoğan, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e nezaket ziyaretinde bulundu. Başkan Ömer Günel, Akdoğan'ı kapıda karşıladı.

1999-2009 yılları arasında iki dönem Kuşadası belediye başkanlığı yapan ve 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Kuşadası Belediye Başkan Adayı olan Fuat Akdoğan, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'i makamında ziyaret etti. Fuat Akdoğan'ı Belediye binasının kapısında karşılayan ve uğurlayan Başkan Ömer Günel, siyasi nezaketin önemine dikkat çekti.

Akdoğan'ın ziyaretinin memnuniyet verici olduğunu ifade eden Başkan Ömer Günel, "Hedefimiz güçlü ve güzel bir Kuşadası oluşturmak. Bunu da ancak ortak akıl ve iş birliği ile sağlayabiliriz. Güçlü bir Kuşadası için her türlü görüşün, önerinin ve deneyimin değerli olduğunu düşünüyorum" dedi. - AYDIN
Kaynak: İHA
Fuat Akdoğan, Ömer Günel, Kuşadası, Güncel

Son Dakika Haberleri
20:59   Yılan tarafından ısırılan kişinin tedavisi sürüyor
20:57   Gölcük'te engelliler yamaç paraşütüyle uçtu
20:56   Atladığı havuzda kafası zemine çarpan genç yaralandı
20:53   Serginin geliri kimsesiz çocuklara ışık olacak
20:53   Kadın üniversitesi çalışmasına imzalı tepki
20:53   Antalya'da tur midibüsü devrildi: 5 yaralı
20:53   "Çaycuma Günleri" etkinliği