01.07.2019 10:44
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AKEDAŞ'tan enerji verimliliği atağı

AKEDAŞ

AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş, Göksun Kaymakamlığı çalışanlarına enerji verimliliği konusunda seminer verdi.

AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş, Göksun Kaymakamlığı çalışanlarına Enerji verimliliği konusunda seminer verdi.

Göksun Kaymakamlığının talebi üzerine düzenlenen seminer, Arslanbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Akedaş personellerinden Elektrik Elektronik Mühendisi Can Mustafa Korelioğlu tarafından sunulan seminerde elektrik dağıtım şirketine dair bilgiler. Seminerde verimli enerji tasarruf, doğrudan ve dolaylı enerji tasarrufu ve neden enerjiyi verimli kullanmalıyız? başlıklar altında açıklamalar yapıldı.

Bu tür seminerlerin ülke geneline yayılması gerektiğini söyleyen AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş Elbistan Bölge Müdürü Ali Özberk, "Ulusal enerji verimliliği eylem planında belirtildiği gibi, enerji verimliliği ile enerji maliyetlerinin ekonomiye olan yükü hafifler, enerjide arz güvenliği sağlanır. Dışa bağımlılıktan kaynaklanan riskler azaltılır, düşük karbonlu ekonomiye geçiş ve çevrenin korunması gibi ulusal stratejik hedefler gerçekleştirilebilir. Sürdürülebilir kalkınmanın giderek önem kazanması enerji verimliliğine yönelik çabaların değerini de artırmaktadır. Bu stratejilere bağlı olarak enerjiyi verimli kullanma konusunda üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Seminerin ardından konuşan Göksun Kaymakamlığı çalışanları, aldıkları bilgilerin yararlı olduğunu ve hayata geçirmek için çaba sarf edeceklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İHA
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