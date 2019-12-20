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AKEDAŞ'tan kesintisiz enerji için kışlık bakım

Enerji sektöründe Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta elektrik dağıtım hizmeti veren Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş, (AKEDAŞ) kış aylarında abonelerine kesintisiz elektrik hizmeti verebilmek için yürüttüğü çalışmaları tamamladı.

20.12.2019 17:05 | Son Güncelleme: 20.12.2019 17:10 AKEDAŞ'tan kesintisiz enerji için kışlık bakım
Enerji sektöründe ve 'ta elektrik dağıtım hizmeti veren Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş, (AKEDAŞ) kış aylarında abonelerine kesintisiz elektrik hizmeti verebilmek için yürüttüğü çalışmaları tamamladı.

AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Yılmaz, yaptığı açıklamada, kışa hazırlık çalışmaları kapsamında, "Kış Bakım Planı"nı devreye aldıklarını belirterek, şirketin kış aylarında olabilecek arızalara anında müdahale edebilmek ve hizmet sahasındaki 735 bin 680 adet abonesine elektrik arz ve sürekliliğini sağlamak üzere bünyesinde 450 adet arıza bakım onarım personeli istihdam ettiğini söyledi.

Ayrıca arıza bakım onarım işleri kapsamında 100 adet araç bulunduğunu ve tüm saha araçlarının lastiklerinin kış şartlarına uyumlu hale getirildiğini vurgulayan Yılmaz, ayrıca 8x8 malzeme ve personel ikmali yapımına elverişli amfibi araç (paletli kar aracı ) ile Adıyaman ve Kahramanmaraş illerinde 21 bin 971 kilometrekarelik sahada görev yapıldığını kaydetti.

Kesinti bildirimleriyle tüketicilere düzenli olarak duyurdukları bakım onarım çalışmaları kapsamında, 2 bin 500 kilometrelik orta gerilim ve yaklaşık bin kilometrelik alçak gerilim hatlarına bakım yapıldığını belirten Yılmaz, bakım onarım faaliyetleri için yoğun çalışma sağlandığını ifade etti. Yılmaz, "Kış aylarında artacak talebi de göz önünde bulundurarak 324 adet dağıtım trafosuna bakım yapıldı. Ulaşımın en zor olduğu bölgelerden şehir merkezine doğru öncelik sırasına göre bakıma dahil edilmektedir. Arızaya sebep olabilecek teçhizat yeni malzemeler ile değişimi yapılmış olup, kuş ve diğer tırmanma becerisine sahip canlı ölümlerini en aza indirmek adına bakım kapsamında alınan tüm elektrik dağıtım şebekelerinde izolasyon malzemeler kullanıldı. Kar yükünden dolayı ağaç devrilmelerinden doğabilecek hasarı en aza indirebilmek adına ağaç kesimleri ve hat altı çalı temizliği yapıldı." - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

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