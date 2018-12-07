Akef'ten Başkan Tuna'ya Spora Katkı Plaketi

Arnis Kali Escrima Federasyonu (AKEF), Toroslar
Belediye Başkanı ve MHP Mersin
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna
'ya spora katkısından dolayı teşekkür plaketi verdi.
Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, AKEF'in Yenişehir
ilçesine bağlı Gazi Mahallesi'ndeki hizmet binası törenle açıldı.
AKEF Başkanı Bilal Erbatan, açılışta yaptığı konuşmada, Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna'ya spora verdiği destekten dolayı teşekkür etti.
Tuna da spora ve sporcuya sundukları katkı ve desteklerin bundan sonraki süreçte de artarak devam edeceğini ifade etti.
Erbatan, programda Tuna'ya teşekkür plaketi verdi.
Mersin,MHP,Hamit Tuna,Toroslar
07 Aralık 2018 Cuma 15:30